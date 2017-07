Wawrinka- Bezwinger sorgt nach Aus für Münz- Eklat!

Am Montag war Daniil Medwedew nach seinem Sieg gegen den Schweizer Stan Wawrinka, die Nummer drei der Weltrangliste, der gefeierte Held. Zwei Tage später ist der Russe der Buhmann. Der Grund: Nach seiner Niederlage in der zweiten Runde in Wimbledon warf er Münzgeld vor den Stuhl der Schiedsrichterin (oben im Video) und sorgte damit für einen Eklat, den das traditionsreiche Turnier so wohl noch nicht gesehen hatte.