Theron verrät Details über Familientragödie

Über Charlize Therons Vergangenheit liegt ein langer Schatten. Der heutige Hollywoodstar war erst 15 Jahre alt, als sie mitansehen musste, wie ihre Mutter Gerda ihren Vater Charles in Notwehr erschoss. Der gewalttätige, unberechenbare Alkoholiker hatte die beiden im Vorfeld bedroht.

Charlize Theron mit ihrer Mutter Gerda bei den Critics Choice Awards. Foto: Walker/face to face

"Ich habe einfach so getan, als sei es nicht passiert", schilderte die aus Südafrika stammende Actrice Stern nun im Interview. "Ich habe es auch niemanden erzählt, ich wollte es niemanden erzählen. Wann immer ich gefragt wurde, sagte ich, mein Vater wäre in einem Autounfall ums Leben gekommen. Wer will diese Geschichte erzählen? Niemand will diese Geschichte erzählen!" Stillschweigen hätte sie auch lange bewahrt, da sie sich vor den Reaktionen der Menschen gefürchtet hätte.

"Ich wollte mich nicht wie ein Opfer fühlen"

Theron hatte sich bereits 2004 über den Tod ihres Vaters öffentlich geäußert. Damals sagte sie der ABC: "Es ist ein Teil von mir, aber es bestimmt nicht mein Leben." Nun erzählte sie ebenso coram publico: "Ich wollte mich nicht wie ein Opfer fühlen. Viele Jahre habe ich gekämpft, bevor ich mich in Therapie begeben habe."

Charlize Theron bei der Weltpremiere ihres neuesten Films "Atomic Blonde" in Berlin. Foto: ASSOCIATED PRESS

Trotz dieses schrecklichen Ereignisses hätte sie eines noch mehr beeinflusst: "Jeden Tag als Kind mit einem Alkoholiker unter einem Dach leben zu müssen und nicht zu wissen, was passieren würde, wäre das einschneidendste Erlebnis gewesen. "Nicht zu wissen, wie mein Tag verlaufen würde und dass alles von einer anderen Person abhängt und davon, ob er an diesem Tag wieder trinken würde oder nicht", habe ihr tagtäglich zugesetzt.

Mutter ist "große Inspiration"

Ihrer "unglaublichen" Mutter sei sie sehr dankbar. "Sie ist eine große Inspiration in meinem Leben", gab sie Stern zu Protokoll. Gerda hätte immer anerkannt, dass etwas Schreckliches passiert sei, hätte es nie verdrängt. Sie sagte: "Entscheide dich. Wird dich das definieren? Wirst du untergehen oder schwimmen? Das war's."

Charlize Theron wurde bekannt durch Rollen in "The Italian Job" oder "Prometheus". Für "Monster" erhielt sie 2004 den Oscar in der Kategorie Beste Hauptdarstellerin.