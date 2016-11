Rapid beginnt bei Sassuolo mit "Amateur" Thurnwald

Die Position war im Vorfeld oft diskutiert worden. Viele waren davon ausgegangen, dass Maximilian Wöber zum Einsatz kommen werde - der wartet in der laufenden Saison immer noch auf seinen ersten Pflichtspieleinsatz.

"So entstehen Karrieren"

Büskens hatte aber schon bei der Abschluss- Pressekonferenz gemeint, dass es nicht unmöglich sei, dass Thurnwald zu seinem Debüt komme. "So entstehen schließlich Karrieren - nämlich mit dem Sprung ins kalte Wasser", so Büskens. Thurnwald wird also heute zum ersten Mal den Profi- Dress der Hütteldorfer überstreifen.

Rapid geht gegen Sassuolo mit folgender Aufstellung ins Spiel:

Strebinger; Thurnwald, Sonnleitner, M. Hofmann, Schrammel; Grahovac, Mocinic; Schaub, Murg, Traustason; Joelinton

Auf der Bank sitzen Ersatzgoalie Novota, Wöber, Schösswendter, Malicsek, Szanto, Kvilitaia und Jelic.