Juventus Turin baut Vorsprung trotz Remis aus

Der italienische Serienmeister Juventus Turin hat in der 27. Runde zwar gepatzt, seinen Vorsprung in der Tabelle der Serie A aber dennoch ausgebaut. Das Team kam bei Udinese Calcio am Sonntag nicht über ein 1:1 hinaus. Weil der schärfste Verfolger AS Roma am Samstag das Verfolgerduell gegen Napoli aber 1:2 verloren hatte, haben die Turiner nun an der Tabellenspitze acht Punkte Vorsprung.