Holzhauser: "Dachte, Hofmann schießt Ecke selbst"

Dessen wilde Gestik amüsierte den 24- Jährigen. "Ich habe schon geglaubt, der Steffen schießt den Ball selbst", witzelte Holzhauser. Weniger zum Lachen war Rapids Louis Schaub zumute. "Wenn man provoziert, braucht man sich nicht zu wundern, wenn einmal ein Feuerzeug geflogen kommt", sagte der baldige Jungvater und grün- weiße Doppel- Torschütze. "Mir wäre es lieber gewesen, ich hätte kein Tor geschossen und wir hätten gewonnen."

Foto: GEPA

So aber hält sein Klub nach drei Derbys im neuen Stadion bei zwei Niederlagen und einem Unentschieden und liegt mit fünf Zählern aus drei Partien auf Platz vier. Die Austrianer sind nach dem ersten Punktgewinn in dieser Liga- Saison Vorletzter, blicken jedoch optimistisch in die Zukunft. "Die letzten Wochen haben an uns genagt, aber mit diesem Spiel haben wir das abgelegt. Ab Samstag (Anm.: Heimspiel gegen den LASK) sehen wir wieder die Mannschaft, die wir in den letzten zwei Jahren gesehen haben", kündigte Fink an.

Foto: GEPA

Ähnlich äußerte sich Holzhauser. "Wir sind charakterlich top, die Mannschaft und das Trainerteam funktionieren. Und es kommt von Woche zu Woche Spritzigkeit dazu. Spätestens gegen Osijek sind wir topfit." Gegen den kroatischen Klub kämpfen die Violetten am 17. August auswärts und am 24. August voraussichtlich in St. Pölten um den Einzug in die Europa- League- Gruppenphase. Laut Holzhauser handelt es sich dabei um die "Spiele des Jahres".