Hamilton und Rosberg verweigern Handschlag

Die Luft ist dick bei Mercedes, der finale Showdown beim Grand Prix von Abu Dhabi wird zum Psychokrieg. Der letzte gemeinsame Auftritt von Nico Rosberg und Lewis Hamilton, der in der WM- Wertung zwölf Punkte zurückliegt, bei der offiziellen Pressekonferenz in der Marina Bay erinnerte an feinstes Ballyhoo à la Muhammad Ali oder Mike Tyson. Im Video oben sehen Sie die Highlights vom Grand Prix in Sao Paulo!