Darum entschied sich Rapid für Berisha

Am Freitag steigt Veton Berisha ins Rapid- Training ein, dann hat Trainer Djuricin eine Woche Zeit, um ihn für das Bruderduell gegen Salzburgs Valon so richtig scharf zu machen - was kein Problem sein wird: Denn mit dem norwegischen Teamstürmer angelte sich Grün- Weiß zwar keinen Knipser, aber eine Rakete. Er war Bickels Favorit. Mit der Bekanntgabe muss der Sportchef aber noch warten. (Im Video oben Rapids 1:0- Sieg gegen den LASK.)