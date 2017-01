Cristiano Ronaldo zum 4. Mal FIFA- Weltfußballer!

Der Portugiese in Diensten von Real Madrid setzte sich am Montagabend bei der Gala des Weltverbands in Zürich gegen seinen argentinischen Dauerrivalen Lionel Messi und Antoine Griezmann aus Frankreich durch. Gewählt wurde der Weltfußballer von den Teamchefs, Nationalteam- Kapitänen, ausgewählten Journalisten und erstmals auch in einer Online- Umfrage unter Fans.

Die FIFA- Weltfußballer des Jahres seit 1991

Jahr Spieler Nation Verein

1991 Lothar Matthäus Deutschland Inter Mailand

1992 Marco van Basten Niederlande AC Milan

1993 Roberto Baggio Italien Juventus Turin

1994 Romario Brasilien FC Barcelona

1995 George Weah Liberia Paris St. Germain/AC Milan

1996 Ronaldo Brasilien PSV Eindhoven/FC Barcelona

1997 Ronaldo Brasilien FC Barcelona/Inter Mailand

1998 Zinedine Zidane Frankreich Juventus Turin

1999 Rivaldo Brasilien FC Barcelona

2000 Zinedine Zidane Frankreich Juventus Turin

2001 Luis Figo Portugal Real Madrid

2002 Ronaldo Brasilien Inter Mailand/Real Madrid

2003 Zinedine Zidane Frankreich Real Madrid

2004 Ronaldinho Brasilien FC Barcelona

2005 Ronaldinho Brasilien FC Barcelona

2006 Fabio Cannavaro Italien Juventus Turin/Real Madrid

2007 Kaka Brasilien AC Milan

2008 Cristiano Ronaldo Portugal Manchester United

2009 Lionel Messi Argentinien FC Barcelona

2010 Lionel Messi Argentinien FC Barcelona

2011 Lionel Messi Argentinien FC Barcelona

2012 Lionel Messi Argentinien FC Barcelona

2013 Cristiano Ronaldo Portugal Real Madrid

2014 Cristiano Ronaldo Portugal Real Madrid

2015 Lionel Messi Argentinien FC Barcelona

2016 Cristiano Ronaldo Portugal Real Madrid

Die FIFA- Weltfußballerinnen des Jahres seit 2001

2001: Mia Hamm (USA)

2002: Mia Hamm (USA)

2003: Birgit Prinz (GER)

2004: Birgit Prinz (GER)

2005: Birgit Prinz (GER)

2006: Marta (BRA)

2007: Marta (BRA)

2008: Marta (BRA)

2009: Marta (BRA)

2010: Marta (BRA)

2011: Homare Sawa (JPN)

2012: Abby Wambach (USA)

2013: Nadine Angerer (GER)

2014: Nadine Keßler (GER)

2015: Carli Lloyd (USA)

2016: Carli Lloyd (USA)

Alle Auszeichnungen bei der FIFA- Gala 2016:

FIFA- Fußballer des Jahres: Cristiano Ronaldo (POR/Real Madrid) bzw. Carli Lloyd (USA/Houston Dash)

FIFA- Weltauswahl: Neuer - Alves, Pique, Ramos, Marcelo - Modric, Kroos, Iniesta - Messi, Cristiano Ronaldo, Suarez

Welttrainer des Jahres: Claudio Ranieri (ITA/Englischer Meistertitel mit Leicester City) bzw. Silvia Neid (GER/Olympia- Gold mit Frauen- Nationalteam Deutschland)

Fair- Play- Preis: Atletico Nacional (COL) für das Überlassen des Titels der Copa Sudamericana an Chapocoense nach dem Absturz des Flugzeugs mit dem brasilianischen Team

Puskas- Preis (schönstes Tor): Faiz Subri (MAS/Penang FA)

Fan- Award: Borussia Dortmund und FC Liverpool