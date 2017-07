Basketball- Herren biegen mit Pöltl Bulgarien

Der NBA- Center stellte sich sogleich mit einem Double- Double ein. Er verzeichnete in 28:23 Minuten auf dem Parkett 17 Punkte und zehn Rebounds. Erfolgreichster Werfer der Heimischen war Rasid Mahalbasic (23). Kapitän Thomas Schreiner (14) und Bryce Douvier (13) scorten ebenfalls zweistellig. "Hausherr" Thomas Klepeisz (9) spielte nach genau einem Jahr und 111 Tagen wieder in seinem "Wohnzimmer".

Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Pöltl war mit seinem ersten Auftritt nach rund zwei Jahren zufrieden. "Es war schon ganz okay. Es gibt Sachen, die ich gerne besser gemacht hätte", erklärte der Toronto- Raptors- Center, der sich über die "echt coole Stimmung in der Halle" freute. "Ich finde, unsere Zusammenspiel hat sehr gut funktioniert. Im vierten Viertel haben wir ein bisserl nachgelassen."

Obwohl der AktivPark Güssing eher an einen "Backofen" erinnert hatte, entwickelte sich vom Start weg eine flotte Partie. Die beiden Teams schenkten einander nichts. Bulgarien tritt wie Österreich ab 2. August in der WM- Vorqualifikation an.

Starkes zweites Viertel

Die Heimischen stellten mit einem offensiv starken zweiten Viertel (32:22) früh die Weichen auf Sieg. Die Zwölf- Punkte- Führung zur Halbzeit (48:36) war die höchste zu diesem Zeitpunkt. Mit dem Guthaben und den Fans im Rücken zog die ÖBV- Auswahl weiter davon. 73:52 stand es nach 30 Minuten. Auch das eine oder andere Gustostückerl wurde nach dem Seitenwechsel geboten. Letztlich war der zweite Sieg im dritten von fünf Tests vor der WM- Vorqualifikation gänzlich ungefährdet.

Am Mittwoch gastieren die ÖBV- Herren in Sarajewo bei Bosnien- Herzegowina (19.00 Uhr). Der letzte Probegalopp steigt am Samstag, 29. Juli, in Oberwart gegen EM- Teilnehmer Georgien (15.00 Uhr).