Auch ohne Knall die letzte Chance für Rapid

Zwei Wochen. Viel Zeit zum Nachdenken. Das führte bei Rapid in der letzten Länderspiel- Pause zum großen Knall: Büskens und Müller flogen. Das wird diesmal nicht passieren. Selbst wenn Trainer Canadi zum siebenten Mal in Folge sieglos bleibt, der Sieger aus dem Duell Wolfsberg St. Pölten Grün- Weiß auf Platz acht verdrängt. Der Druck soll jetzt dennoch nicht größer sein als sonst. Na ja.

19.000 Tickets weg

"Wir müssen endlich Selbstvertrauen aufbauen", weiß Kapitän Schwab. Heute gegen Mattersburg ist die letzte Chance vor dem Doppel in St. Pölten mit dem schicksalsträchtigen Cup- Spiel, wo sich Rapids Zukunft in Europa weist. Für heute sind 19.000 Tickets weg. "In der Situation nicht selbstverständlich", sagt Schwab. "Wir müssen endlich etwas zurückgeben."

Aber: Das 1:2 zuletzt bei Sturm war schwer zu verarbeiten. Canadi bohrte daher nicht mit Analysen nach. Die Leistung war okay. Vor allem Steffen Hofmann und Schrammel sorgten für frischen Wind. Heute fehlt Joelinton gesperrt, Schaub (Hexenschuss) ist fraglich, Traustason wieder fit. Immerhin.

Wie Mattersburg agiert, glaubt man zu wissen: Lang und hoch auf Maierhofer dann beginnt der Kampf um die zweiten Bälle. "Das ist oft ein Zufallsprodukt", so Canadi. Doch der Zufall hat scheinbar System: Der SVM ist zwar das schlechteste Auswärtsteam der Liga, aber holte im Frühjahr schon neun Punkte. Rapid nur zwei.

Rainer Bortenschlager, Kronen Zeitung