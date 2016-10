Handball: Fivers gewinnen Wiener Derby

Das erste Wiener Derby der laufenden Saison in der Handball Liga Austria (HLA) ist am Samstag mit 27:22 (13:9) an die Fivers Margareten gegangen. Vor eigenem Publikum zeigte der Meister im Duell mit West Wien eine großteils souveräne Vorstellung und ist nun seit 524 Tagen in der Hollgasse ungeschlagen. Im zweiten Samstagsspiel der 8. Runde zog Schwaz in Krems mit 26:29 (13:16) den Kürzeren.