Zwei Wanderer bei Felssturz in Tirol getötet

Die beiden waren auf einem Steig in Richtung Schneggerkogel unterwegs gewesen. Gegen 16.30 Uhr kam es nach Polizeiangaben in diesem Gebiet aus bisher noch unbekannten Umständen zu einem größeren Felssturz, der sich im Bereich unterhalb des sogenannten Nitl löste. Die beiden Wanderer befanden sich in der Sturzbahn der Gesteinsmassen und wurden von diesen erfasst und dabei getötet.

Da sich das Auto der Wanderer am frühen Abend noch am Ausgangspunkt befand und das Duo auch zu Hause nicht angetroffen werden konnte, wurde eine Suche eingeleitet. Die beiden Vermissten konnten schließlich nur noch tot im Bereich des Felssturzes aufgefunden werden. Ihre Leichen wurden geborgen und mit dem Polizeihubschrauber ins Tal geflogen.

Regen als Ursache für Unglück?

Über die Ursache des Felssturzes herrscht bislang Unklarheit, da dichter Nebel bisher einen Erkundungsflug verhinderte. Wie Landesgeologe Gunther Heißl gegenüber der APA erklärte, könnte der Regen der vergangenen Tage ursächlich für das Unglück sein. Näheres könne allerdings erst nach einem Erkundungsflug gesagt werden, meinte Heißl.