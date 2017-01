Umstrittener "Sniper" wirbt um junge Soldaten

Die einen schütteln den Kopf, die anderen finden es cool. Gemeint ist der Besuch eines Hobby- Soldaten in der Panzerkaserne in Wels. Christoph Neuwirth ist bekannt für kriegsähnliche Videos, in denen er sich auf die Jagd nach seinen Gegnern begibt und diese mit Plastikkugeln aus Gewehr- Attrappen beschießt.

"Wichtigkeit des Soldatenlebens beschreiben"

Für das Bundesheer dürfte seine Internet- Plattform allerdings Gold wert sein. Man versucht über diese Kanäle mehr Jugendliche für einen Dienst an der Waffe zu interessieren. Der Nachwuchs darf schließlich nicht ausgehen. "Wir wollen das Soldatenleben nicht verherrlichen, aber seine Wichtigkeit beschreiben", meint dazu ein Sprecher des Heeres.

Auch sehenswert! In diesem Video wirbt ein Panzerfahrer:

Josef Poyer, Kronen Zeitung/krone.at