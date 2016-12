Silvester: Polizei verteilte in Wien Taschenalarme

Großer Andrang hat am frühen Samstagnachmittag am Wiener Silvesterpfad geherrscht. Grund dafür war aber nicht nur die Vorfreude und Feierlust rund um den bevorstehenden Jahreswechsel, sondern auch eine Aktion der Wiener Polizei. Denn die verteilte am Stephansplatz Taschenalarme. Besonders Frauen hoffen - nach den Vorfällen in Köln im Vorjahr -, sich damit vor etwaigen Übergriffen, gerade auch sexueller Natur, schützen zu können.