Lenker blieb bei Unfall unverletzt, Freundin tot

Tödlicher Verkehrsunfall am Sonntagvormittag in Seewalchen im oberösterreichischen Bezirk Vöcklabruck: Ein 44- jähriger Autolenker war mit dem Wagen von der Straße abgekommen und auf das Anfangsstück der Leitschiene aufgefahren. Der Pkw hob dabei ab und verkeilte sich zwischen der Schiene und einem Brückengeländer. Die Freundin des Lenkers am Beifahrersitz erlitt schwerste Verletzungen und starb auf dem Weg ins Krankenhaus.