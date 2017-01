Integrationsexperte für Kopftuchverbot bei Beamten

"Bei der Frage etwa, ob Lehrerinnen in öffentlichen Schulen ein Kopftuch tragen dürfen, würde ich klar sagen: Nein", sagte Faßmann im ORF- "Mittagsjournal". Faßmann sieht dies als Beitrag zur Säkularität Österreichs, also zum Prinzip der Trennung von Kirche und Staat. Als Ausnahme nannte er den bekenntnisorientierten Religionsunterricht.

Nicht beurteilen wollte Faßmann, ob im Sinne der Trennung von Kirche und Staat auch das Kreuz im Klassenzimmer abgehängt werden sollte. Aus Sicht der Integration habe dies eine viel geringere Bedeutung, weil "historisch gewachsen", so Faßmann.

Integrationsexperte Heinz Faßmann Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Koalition schnürt derzeit Integrationspaket

Die Regierungsparteien SPÖ und ÖVP verhandeln derzeit über ein Integrationspaket. Integrationsminister Sebastian Kurz sagte Mitte Dezember, die Verhandlungen verliefen positiv, aber schleppend. Staatssekretärin Muna Duzdar will in der Frage verschleierter Staatsdienerinnen ein Verfahren einer Belgierin vor dem Europäischen Gerichtshof abwarten.

Islamische Glaubensgemeinschaft empört

Die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich zeigt sich empört über den Vorschlag Faßmanns. "Gerade der Staat als Arbeitgeber soll sich an die Anti- Diskriminierungs- Gesetzgebung halten", sagte Frauensprecherin Carla- Amina Baghajati am Donnerstag.