69- Jähriger erwürgt Lebensgefährtin (58) im Streit

Ein altes Anwesen abseits des 180- Seelen- Dorfes Zuberbach im Bezirk Oberwart - umringt von Bäumen, in denen der Raureif glitzert. Doch die Idylle trügt. Er - ein nach außen hin ruhiger Pensionist. Sie - eine heißblütige Ungarin. Immer wieder dürfte es in der Beziehung zwischen Peter T. und Tiborne N. zu Reibereien gekommen sein.

So auch zwei Tage vor Heiligabend. Erneut geriet das Paar in dem abgelegenen Haus in Streit. Doch diesmal verlor der Mann völlig die Beherrschung. Der frühere Holzarbeiter packte seine Lebensgefährtin am Hals, drückte zu. Die 58- Jährige rang verzweifelt nach Luft, doch sie hatte keine Chance. Leblos sackte das Opfer zusammen.

Cousine nach Mord angerufen

Nach der blindwütigen Tat rief Peter T. eine Cousine an. In knappen Worten schilderte er ihr, was er getan hat. Die Verwandte alarmierte die Polizei. Unaufgeregt wartete der Mörder auf das Eintreffen der Beamten. Ohne Umschweife erzählte er im Verhör am Donnerstag über den Mord. Ständig habe sie sich aufgeregt, das habe er nicht mehr ausgehalten, gab der 69- Jährige an. Der Verdächtige sitzt nun in der Justizanstalt Eisenstadt in Untersuchungshaft.

Karl Grammer und Christian Schulter, Kronen Zeitung/krone.at