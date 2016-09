53- Jährige von Freund erstochen - Fahndung läuft

Der 54- Jährige hätte am Montag den Hund bei seiner Mutter abholen sollen, was der Mann allerdings nicht tat. Da die Frau ihren Sohn jedoch auch telefonisch nicht erreichen konnte, setzte sie sich mit der Mutter der 53- Jährigen in Verbindung.

Messerstiche und Würgemale

Die beiden vereinbarten, Dienstagfrüh in der Wohnung in der Laxenburger Straße Nachschau zu halten. Gegen 8.45 Uhr machten sie dann die grausige Entdeckung. Die 53- Jährige wies mehrere Messerstiche am Oberkörper auf. Auch waren Würgemale am Hals zu sehen, so die Polizei.

Vom mutmaßlichen Täter fehlt bislang jede Spur. "Wir brauchen den Lebensgefährten dringend, um ihn befragen zu können", so Polizeisprecher Roman Hahslinger. Das Opfer war in der Laxenburger Straße nicht gemeldet. Hahslinger zufolge stammte die Frau aus Brunn am Gebirge.