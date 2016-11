13- Jährige versteckt sich vor Räubern im Schrank

Die Täter - laut Polizei wohnt einer von ihnen in Österreich - läuteten gegen 18.45 Uhr an der Haustüre. Als die Frau die Türe öffnete, überwältigte das Duo sie sofort, drängte sie in das Gebäude. Mit einem Klebeband fesselten und knebelten die beiden Männer dann die Hausbewohnerin.

Den Aufruhr im Erdgeschoß bekam jedoch die 13- jährige Tochter der Frau, die sich im ersten Stock befand, mit. Sie verständigte geistesgegenwärtig die Polizei und versteckte sich anschließend in einem begehbaren Schrank.

13- Jährige von Cobra über Drehleiter gerettet

Innerhalb kürzester Zeit hatte die Polizei, die zur Unterstützung auch die Cobra alarmierte, das Haus umstellt. Der Frau gelang es, sich von den Fesseln zu befreien und konnte durch die Haustür fliehen. In der Zwischenzeit hatten sich Cobra- Beamte bereits Zugang zum Haus verschafft, konnten die 13- Jährige im Schrank ausfindig machen und über einer Drehleiter in Sicherheit bringen.

Anschließend durchsuchte die Spezialeinheit das Gebäude nach den beiden Bosniern, die sich auf den Dachboden zurückgezogen hatten. Sie wurden gegen 20.15 Uhr gestellt. Eine erste Einvernahme der beiden Verdächtigen fand noch am Mittwochabend statt. Fest steht, dass jener Bosnier, der nicht in Österreich wohnt, vor etwa zwei Wochen eingereist ist.

Mutter und Tochter erlitten bei dem Überfall keine gröberen Verletzungen und wurden vom Kriseninterventionsteam betreut. Laut Polizei ging es ihnen den Umständen entsprechend gut.