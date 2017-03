Trotz Verbot: Türkischer Minister will auftreten

Cavusoglu will demnach am Samstagabend auf dem Konsulatsgelände der Türkei vor geladenen Gästen für die türkische Verfassungsreform werben. Die Stadt Rotterdam will dies unterbinden. Der Minister genieße zwar die Privilegien eines Diplomaten und werde mit Respekt behandelt, sagte Bürgermeister Ahmed Aboutaleb am Freitag, aber es gebe andere Möglichkeiten, um "Dinge im öffentlichen Raum" zu verhindern.

Mevlüt Cavusoglu Foto: AFP

Aboutaleb sagte, auf den Straßen um das Gelände des Konsulats, zu dem auch ein Garten gehört, sei Publikum nicht erwünscht. Sollte der türkische Außenminister tatsächlich dort auftreten, könne dies zu Störungen der öffentlichen Ordnung führen. Zugleich rief er seine Regierung auf, dafür zu sorgen, unerwünschte Personen von den Niederlande fernzuhalten.

"Konsulat ist Territorium der türkischen Regierung"

Die Niederlande haben die Sicherheitsvorkehrungen im Konsulat der Türkei in Rotterdam bereits verstärkt, wie Ministerpräsident Mark Rutte am Freitag im Fernsehen mitteilte. Auftritte in diplomatischen Vertretungen könnten kaum verhindert werden, ergänzte Rutte. "Das ist türkischer Boden, also das Territorium der türkischen Regierung", sagte er. "Aber wir werden streng auf die öffentliche Ordnung und Sicherheit achten."

Minister- Auftritte: Drei Absagen in Österreich

Einige europäische Länder haben Veranstaltungen türkischer Politiker unterbunden, die unter Auswanderern für das von Präsident Recep Tayyip Erdogan vorangetriebene Verfassungsreferendum am 16. April werben wollten. Erst am Freitag wurden in Österreich drei Veranstaltungen abgesagt. Der türkische Vize- Ministerpräsident Nurettin Canikli warf Österreich in diesem Zusammenhang "Verbrechen gegen die Menschlichkeit" vor. Er begründete dies mit der angeblichen Unterstützung, die "allen voran Deutschland, Österreich und die Niederlande" Terroristen zukommen ließen, die in der Türkei Unschuldige ermordeten.

Foto: AP

Kurz: "Wahlkampfauftritt Erdogans unerwünscht"

Bereits Ende Februar hatte Österreichs Außenminister Sebastian Kurz klargemacht, dass Erdogan zu offiziellen Besuchen und Gesprächen mit der Staatsspitze willkommen sei - nicht aber, um Werbung für das von ihm angestrebte Präsidialsystem zu machen . "Ich fordere die Türkei auf, die türkische Innenpolitik nicht nach Österreich zu tragen. Das ist schädlich für die Integration in Österreich," kritisierte der ÖVP- Politiker weiter.

Sebastian Kurz und Recep Tayyip Erdogan Foto: APA/Dragan Tatic, thinkstockphotos.de

Die deutsche Bundesregierung wiederum will von ihrem Recht zur Untersagung von Wahlkampfauftritten türkischer Politiker in Deutschland keinen Gebrauch machen. Das Bundesverfassungsgericht hatte klargestellt, dass es im Ermessen der Regierung liegt, ob türkische Politiker in Deutschland auftreten oder nicht. Das Auswärtige Amt erklärte jedoch, dass ein Einreiseverbot als nicht sinnvoll erachtet werde.