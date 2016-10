Touristen saßen stundenlang im London Eye fest

Normalerweise dauert eine Fahrt mit dem London Eye eine halbe Stunde. Doch dieses Mal konnten die Besucher den Nachthimmel über London deutlich länger genießen. Allerdings gelang das nur wenigen, wie ein Passagier, der ganz oben in einer Kapsel saß, berichtete: "Erst lachten noch alle darüber, doch mit der Zeit bekamen die Leute mehr und mehr Angst", sagte Adil Raja dem "Evening Standard".

Foto: APA/AFP/POOL/ROB STOTHARD

"Es gab nichts zu Essen"

"Wir waren 22 Leute in unserer Kapsel, hatten aber nur fünf oder sechs Decken, Wasserflaschen und Traubenzucker- Tabletten", berichtete er weiter. "Ich war sauer, dass es nichts zu Essen gab, und es war sehr kalt". Drei Stunden lang habe er in rund 130 Metern Höhe in der Luft gehangen. Die Betreiberfirma entschuldigte sich bei den betroffenen Fahrgästen und kündigte an, das Fahrgeld zurückzuerstatten. Am Sonntag öffnete das London Eye dann mit einer Stunde Verspätung.