"Schwarzes Schaf" Orban wieder in USA erwünscht

"Ich sagte zu ihm, dass ich schon lang nicht mehr da war, weil man mich dort als schwarzes Schaf behandelt hat. Er antwortete lachend, dass es ihm auch so erging", schilderte Orban mit seinen Worten den Verlauf des Telefongesprächs gegenüber der Tageszeitung "Vilaggazdasag".

Migration: Parallelen bei der Rhetorik

Die EU und bisher auch die USA werfen ihm einen autoritären Regierungsstil vor. Orban hat sein Land mit Zäunen gegenüber Flüchtlingen abgeschottet und pflegt eine ähnliche Rhetorik im Hinblick auf Migration wie Trump.

Orban: "Trump ist ideologisch nicht gebunden"

Der scheidende US- Präsident Barack Obama, der seit 2009 im Amt ist, war mit dem seit 2010 regierenden Orban kein einziges Mal auf bilateraler Ebene zusammengekommen. Im Hinblick auf die Präsidentschaft Trump zeigte sich der Ungar weiter zuversichtlich. "Er wird ein US- Präsident sein, der ideologisch nicht gebunden ist und den Erfolg, Effizienz und Ergebnisse viel mehr interessieren als politische Theorien", meinte Orban in dem Zeitungsinterview.

Foto: Associated Press

Jobbik: "Trump ist ein unberechenbarer Halbidiot"

Im Gegensatz zu vielen andere europäischen Rechtsparteien und Populisten hält die ungarische rechtsradikale Partei Jobbik nicht viel von Trump. Laut dem Nachrichtenportal ripost.hu bezeichnete Parteisprecher Adam Mirkoczki den Immobilienmilliardär als "unberechenbaren Halbidioten". Zuvor hatte sich Parteichef Gabor Vona in die Reihe anderer europäischer Rechtspopulisten gestellt, die Trump zum Wahlsieg gratulierten, dabei jedoch über Facebook hinzugefügt: "Wir Ungarn achten das Recht anderer Völker hinsichtlich der Gestaltung ihres eigenen Schicksals, was wir auch von jedem anderen erwarten".

Jobbik-Parteichef Gabor Vona (links) Foto: APA/AFP/PETER KOHALMI

Politologen sehen hinter diesem Ausscheren lediglich taktische Gründe. Jobbik versuche ihre innen- und außenpolitischen Positionen zu mäßigen, dem Mainstream anzupassen und eine Gegenposition zu Orban einzunehmen, der sich früh auf die Seite von Trump gestellt hat.