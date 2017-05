Rapid macht mit 1:0 gegen Sturm Klassenerhalt fix!

Rapid kann sich ohne Stress in der Meisterschaft auf das Cupfinale am 1. Juni gegen Red Bull Salzburg vorbereiten. Die Hütteldorfer feierten am Sonntag in der Fußball- Bundesliga einen 1:0- Heimsieg gegen Sturm Graz und fixierten damit den Klassenerhalt. Sturm verpasste die Gelegenheit, sich mit einem Sieg das Europacup- Ticket zu sichern. Tamas Szanto (17.) war vor mehr als 23.000 Zuschauern im Allianz Stadion Matchwinner für das davor schlechteste Team des Frühjahrs. Der Ungar wurde in der 17. Minute am Strafraum nicht attackiert, zog aus rund 15 Metern ab und traf zum 1:0 ins lange Eck.