Rapid- Gegner Bilbao unterliegt Barcelona 0:1

Der FC Barcelona hat in der spanischen Meisterschaft auch sein zweites Saisonspiel gewonnen. Beim 1:0- Erfolg bei Athletic Bilbao, dem Gruppengegner von Rapid in der Europa League, taten sich die Katalanen aber schwer: Ivan Rakitic erzielte nach Vorarbeit von Arda Turan per Kopf das einzige Tor des Spiels (21.).