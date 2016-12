Rätselhafter Tod eines 33- Jährigen in Kambodscha

Tragödie um einen Mühlviertler in Kambodschas Hauptstadt Phnom Penh: Der 33- Jährige ist am 5. Dezember tot in seinem Hotelbett gefunden worden. Die Behörden gehen von Herzversagen aus, die Umstände sind allerdings rätselhaft. Seine Familie will nun Klarheit und hat eine Obduktion in Auftrag gegeben.