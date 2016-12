Navi lotste Lkw- Fahrer bei Bad Aussee in den Tod

Eine Falscheingabe im Navigationssystem hat sich am Donnerstag im Ausseerland als verhängnisvoll für einen 61- jährigen deutschen Kraftfahrer erwiesen: Als sein Hängerzug in einer steilen und engen Gemeindestraße bei Bad Aussee nicht mehr weiterkam, stieg er aus und wurde dann von dem ins Rollen gekommenen Lastwagen an einer Mauer erdrückt. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.