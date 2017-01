Minus 22 Grad: Zahlreiche Unfälle durch Blitzeis

Weiterhin hat der Winter die Wetter- Zügel fest in seiner eisigen Hand: Gleich zwei Ortschaften in Niederösterreichs Flachland nördlich der Donau meldeten Tiefstwerte von minus 22 Grad Celsius. Auch im Straßenverkehr sorgt der Frost für Wirbel: So krachten etwa - ausgelöst durch Blitzeis - Mittwochfrüh im Großraum Salzburg mehrere Fahrzeuge ineinander, etliche schlitterten einfach von der Straße.