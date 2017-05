Maskenmann Höller schießt Mattersburg zum Sieg!

Die Hausherren gaben durch Patrick Farkas (9.), der nach Kopfball- Vorlage von Altach- Kapitän Philipp Netzer aus der Distanz abzog, einen ersten Warnschuss ab. In der 41. Minute verzog der diesmal über die linke Seite kommende David Atanga. Für Altach vergab der nach einem Eckball am Fünfer völlig frei zum Schuss kommende Patrick Salomon (31.) die beste Chance in der ersten Hälfte. Mattersburg hatte auch deswegen Glück, weil Schiedsrichter Sebastian Gishamer bei einem strittigen Zweikampf von Michael Novak mit Nikola Dovedan nicht auf Foul am Altacher entschied.

Nach der Pause tat sich Mattersburg mit Gegenwind schwerer. Die erste Chance hatte dennoch Innenverteidiger Cesar Ortiz (53.), der gegen seinen Ex- Club einen Kopfball knapp neben das Tor setzte. Altach kam nun immer häufiger zu Chancen. Hannes Aigner brachte in der 65. Minute seinen Kopf nicht an einen Eckball, SVM- Torhüter Markus Kuster hatte zuvor ins Leere gefaustet. In der 77. Minute klärten Novak und Ortiz im Strafraum im Verbund. Höller kam dann rechts im Strafraum an den Ball und jagte ihn hoch in die kurze Ecke - beim Zuspiel von Kapitän Patrick Farkas war er jedoch klar im Abseits gestanden.

Das Ergebnis:

SV Mattersburg - SCR Altach 1:0 (0:0)

Mattersburg, Pappelstadion, 3300, SR Gishamer

Tor: 1:0 (82.) Höller

Gelbe Karte: Malic, Novak bzw. Jäger, Schreiner, Salomon

Mattersburg: Kuster - Farkas, Malic, Ortiz, Novak - Jano, Erhardt - Höller, Perlak (85. Mahrer), Atanga (92. Seidl) - Bürger (73. Templ)

Altach: Kobras - Janeczek, Netzer, Zwischenbrugger - Lienhart (78. Sakic), Salomon, Jäger, Luxbacher (64. Ngamaleu), Schreiner (84. Zivotic) - Aigner, Dovedan

# Team Sp S U N +/- P 1. Salzburg 33 22 6 5 46 72 2. Austria 33 19 3 11 19 60 3. Sturm Graz 33 18 3 12 17 57 4. Altach 33 15 8 10 1 53 5. Admira 33 13 7 13 -11 46 6. Rapid 33 9 10 14 6 37 7. Mattersburg 33 10 7 16 -15 37 8. St. Pölten 34 9 9 16 -18 36 9. Wolfsberg 33 9 8 16 -21 35 10. Ried 34 9 5 20 -24 32