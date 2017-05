Hard legt im Finale mit 27:26 über die Fivers vor

Die Partie der zwei die Saison dominierenden Teams bot Dynamik, Klasse - aber auch Hektik. Die Fivers kamen vorerst etwas besser ins Spiel, mussten ihren Zwei- Tore- Vorsprung aber rasch abgeben. Mit Fortdauer der ersten Hälfte hatte auch Golub Doknic entscheidenden Anteil an einem Harder Plus von bis zu vier Treffern. Die Gäste erfingen sich jedoch wieder, waren knapp am Ausgleich, konnten letztlich mit dem 13:15 zur Pause leben. Und der Cupsieger ließ auch nach dem Seitenwechsel nicht locker. In der 40. Minute gelang mit dem 19:19 der erste Ausgleich seit der 6. Minute, von einem erneuten Zwischenspurt Hards ließ sich die Mannschaft von Trainer Peter Eckl auch nicht beeindrucken. Auf mehr als auf ein Tor kamen die als Außenseiter in die Saison gegangenen Fivers aber nicht mehr heran, u.a. glänzte wieder Doknic mit einigen Paraden.

Während Hard eine mehr als ein Jahr währende Heim- Unbesiegtheit fortsetzen konnte, werden sie es in Wien nicht leicht haben. Denn die Fivers sind in Wien- Margareten schon mehr als zwei Jahre lang ungeschlagen. "In der Hollgasse wird uns purer Kampf erwarten", meinte daher auch Hards Gerald Zeiner. "Heute haben die Fivers die Deckung auf offensiv umgestellt. Wir haben eine Zeit gebraucht, bis wir eine Lösung gefunden haben." Für Hard- Coach Petr Hrachovec zählte im ORF- Interview vor allem das Endergebnis: "Wir haben verdient gewonnen, waren ein bisschen besser." Ivan Martinovic von den Fivers sah bei den Seinen zu viele technische Fehler: "In den entscheidenden Momenten waren wir nicht zusammen. Aber wir haben eine sehr, sehr gute Mannschaftsleistung gezeigt." Sein Trainer Peter Eckl: "Es war ein schweres Spiel. Jetzt ist das Regenerieren ganz wichtig."

Ergebnis des 1. Final- Spiels der "best of three"- Serie:

HC Hard - Fivers Margareten 27:26 (15:13)

Topscorer: Schlinger 5/3, Schmid, Knauth und Zeiner je 4 bzw. Ziura 7/3, Martinovic 7

2. Match am Sonntag in Wien; evtl. nötiges 3. Match am Freitag, 2. Juni, in Hard (jeweils 20.20 Uhr)