Handball- Herren besiegen die Schweiz

"Das Team hat heute ein wirklich gutes Spiel gezeigt, und ich kann eine sehr positive Bilanz über diese Trainingsphase ziehen", meinte der Isländer, der gegen die nicht in Bestbesetzung angetretenen Schweizer einmal mehr auch jungen Spielern wie Julian Ranftl (West Wien) oder Ante Esegovic (Bregenz) Einsatzzeiten verschaffte. "Ich habe viele Antworten bekommen und wir wissen jetzt, an welchen Schrauben wir drehen müssen", erklärte Johannesson.

Die entscheidenden EM- Qualipartien stehen Anfang Mai gegen Spanien und im Juni gegen Finnland und Bosnien an. Der für ein Endrundenticket nötige Platz zwei ist nach einer Auftaktniederlage gegen Finnland und einem Auswärtssieg in Bosnien weiter in Reichweite.

Endstand Drei- Nationen- Turnier in der Südstadt:

1. Tschechien 2 Spiele/2 Siege

2. Österreich 2/1

3. Schweiz 2/0