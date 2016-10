Frau (64) und Enkel retten Traktorlenker das Leben

"Oma kumm, da unten liegt ein Traktor", rief der Volksschüler ganz aufgeregt seiner Großmutter Christine H. (64) zu, die mit ihrem zweiten Enkerl Julian (4) und Nachbarsbub Paul (5) etliche Schritte hinter ihm ging.

Mehr als eine halbe Stunde zuvor war ein 81- Jähriger mit seinem Traktor auf Höhe einer Kläranlage vom Weg abgekommen und fünf Meter über eine Böschung gestürzt. Ein Baum bremste den Sturz, das Gefährt blieb im Wasser liegen.

Lenker im Führerhaus eingeklemmt

Der Lenker wurde im Führerhaus umhergewirbelt und verletzt. Er wollte sich noch selbst befreien, doch da verließen ihn die Kräfte. Er hielt sich - halb im eiskalten Wasser stehend - an der Zugmaschine fest.

Völlig durchnässt fand ihn dann die 64- Jährige. Ihr gelang es unter größter Kraftanstrengung, den Verunglückten an die rettende Uferböschung zu bringen. "Er blutete stark am Kopf und lag völlig durchnässt und zitternd beim Traktor im Wasser", so die Lebensretterin. Der 81- Jährige kam ins Krankenhaus nach Ried.