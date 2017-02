FIS droht Kvitfjell: "Das ist Unterliga- Niveau!"

FIS- Renndirektor Markus Waldner stellt dem Weltcup- Veranstalter Kvitfjell wegen der schlechten Bedingungen die Rute ins Fenster! Sollten sich die Begebenheiten bis zu den beiden Herren- Abfahrten am Freitag und am Samstag nicht entscheidend bessern, werden dort ab kommender Saison keine Weltcup- Rennen mehr stattfinden, erklärte Waldner am Donnerstagabend in der Mannschaftsführersitzung.