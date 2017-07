Fies! Rot- Weiß Essens Sponsor häkerlt Schalke 04

Vor wenigen Tagen stieg ein Wettanbieter als Sponsor bei Rot- Weiß Essen, einem Revier- Rivalen des FC Schalke, als Hauptsponsor ein. Bei der Quote, für eine mögliche Meisterschaft von Burgstaller, Schöpf und Co. setzte der Scherz des Sponsors an.

"Die Quote für eine Schalker Meisterschaft in der Saison 17/18 ist 75,00. Wer sich nicht mit Sportwetten auskennt - setzt du 100 € auf Schalke, verlierst du 100 €!", schrieb der Wettanbieter auf Twitter.

Schalke war zuletzt 1958 Meister geworden und wurde deshalb Ziel des Spotts. Der Wettanbieter reagiert gelassen auf Kritik. Man würde nicht pöbeln, sondern nur Spaß machen. Spaß müsse sein, so eine Erklärung des Essen- Sponsors.