Europas Rechte erhofft sich von Trump Rückenwind

Die europäischen Rechtspopulisten fühlen sich nach der Wahl von Donald Trump zum US- Präsidenten gestärkt. Begleitet vom Protest von 5000 Demonstranten kamen ihre bekanntesten Vertreter am Samstag zu einer Tagung im deutschen Koblenz zusammen, um das europäische Wahljahr mit Abstimmungen in den Niederlanden, Frankreich und Deutschland einzuläuten. Der niederländische Rechtspopulist Geert Wilders sprach von einem "patriotischen Frühling" in Europa. Aus Österreich reiste der EU- Abgeordnete der FPÖ, Harald Vilimsky, an.