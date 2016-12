Erste Pleite für Leipzig, Bayern feiert Kantersieg

Ausgerechnet gegen den Ex- Klub und Tabellenschlusslicht Ingolstadt kassierte Trainer Ralph Hasenhüttl mit RB Leipzig die erste Saisonniederlage in der deutschen Bundesliga. Die Ingolstädter besiegten den Sensations- Aufsteiger mit 1:0. Das Goldtor erzielte Roger in der 12. Minute. Der FC Bayern ließ gegen Wolfsburg nichts anbrennen und feierte einen souveränen 5:0- Erfolg. Für die Münchner trafen: Robben (18.), Lewandowski (22./58.), Müller (76.) und Costa (86.).