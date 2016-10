Duo nach Raubversuch auf freiem Fuß angezeigt

Nachdem die Wiener Polizei am Wochenende Fahndungsbilder zweier gescheiterter Handyräuber veröffentlichte, hat ein Vater seinen Sohn auf einem Foto in der Zeitung wiedererkannt. Der Mann brachte den 20- Jährigen am Montag auf eine Polizeiinspektion, sagte Polizeisprecher Paul Eidenberger am Dienstag. Auch der Komplize des Mannes wurde ausgeforscht. Die beiden Serben hatten im September versucht, einem Mann das Handy zu rauben - und dabei seinen Kopf mehrmals gegen eine Wand geschlagen. Sie wurden auf freiem Fuß angezeigt.