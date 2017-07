DTM- Paukenschlag: Mercedes steigt Ende 2018 aus!

Denn: "Nun ist es an der Zeit, neue Wege zu gehen", so Marketing- Vizepräsident Dr. Jens Thiemer - und das soll mittels batterieelektrisch angetriebener Fahrzeuge unter dem Label EQ passieren.

"Die Jahre in der DTM werden immer ein großer Teil unserer Motorsport- Geschichte bleiben", ergänzte Motorsport- Chef Toto Wolff. "Auch wenn so ein Abschied natürlich schwer fällt, werden wir in dieser und in der nächsten Saison alles dafür tun, uns mit so vielen Titeln wie möglich aus der DTM zu verabschieden. Das sind wir unseren Fans und uns selber schuldig."

Die Formel E biete "ein brandneues Format, das Rennen mit einem starken Eventcharakter kombiniert, um aktuelle und zukünftige Technologien zu bewerben. Wie in jedem anderen Bereich wollen wir im Motorsport Benchmark im Premiumsektor sein und auch neue innovative Wege bestreiten. Das decken wir perfekt mit Formel 1 und Formel E ab."