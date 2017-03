Drogen- Hotspots kontrolliert: Zehn Dealer gefasst

Nachdem sich Anrainer über den Drogenhandel in der Ziegelhofstraße im Bezirk Donaustadt beschwert hatten, legten sich Beamte des Landeskriminalamtes gemeinsam mit der Polizeidiensthundeeinheit am Samstagvormittag auf die Lauer. Dabei beobachteten sie einen 27- jährigen Mann, der Drogen verkaufte. Als die Polizisten den Verdächtigen festnehmen wollten, wehrte sich dieser heftig. Einem Beamten brach er die Hand, ein zweiter erlitt einen Sehnenriss. Erst ein Diensthund konnte den Mann bändigen. Bei ihm wurden 80 Gramm Heroin und etwa 15 Gramm Kokain sichergestellt.

Foto: Martin A. Jöchl (Symbolbild)

Kokainkugeln geschluckt

Am Abend ging der Polizei am Schottenring ein weiterer Drogendealer ins Netz. Der 37- Jährige bot gerade potenziellen Kunden Suchtgift an, als ihn die Beamten entdeckten. Als er die Polizisten sah, begann er, die in seinem Mund befindlichen Kokainkugeln zu schlucken. Er wurde festgenommen und nach ärztlicher Untersuchung in Haft genommen.

Zugriffe an weiteren Hotspots

Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität nahmen ebenfalls am Samstag acht weitere Suchtgifthändler fest. Die Einsätze erfolgten in der Schüttelstraße und am Praterstern in der Leopoldstadt sowie am Lerchenfelder Gürtel in Ottakring. Alle Verdächtigen hatten Cannabis und Cannabisharz in Straßenverkaufsmengen und kleinere Bargeldbeträge bei sich, berichtete die Polizei.

Foto: ANDI SCHIEL (Symbolbild)