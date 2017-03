Deutscher überlebt in Tirol 300- Meter- Absturz

Bei einer Alpintour im Kaisergebirge ist ein Deutscher am Samstag rund 300 Meter über felsdurchsetztes Gelände abgestürzt. Laut Polizei verlor der Mann das Gleichgewicht, als er von einem durch eine kleine Lawine ausgelösten Schneebrocken getroffen wurde. Der 48- Jährige wurde mit einer großen Platzwunde am Kopf per Notarzthubschrauber in das Krankenhaus nach Kufstein geflogen.