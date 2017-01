China- Investitionen: Rummenigge bleibt gelassen

Bayern Münchens Vorstandschef Karl- Heinz Rummenigge bewertet die teils enormen Investitionen der chinesischen Super League in kostspielige Stars als vorübergehende Erscheinung. Das Prozedere erinnere ihn ein bisschen an die USA in den 70er- Jahren, meinte Rummenigge gegenüber der "tz" (Dienstag). "Einen nachhaltigen Erfolg hat das aber damals nicht gebracht."