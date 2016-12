Burgstaller- Tor für Nürnberg zu wenig

Vor 25.250 Zuschauern nutzten die Gäste die Fehler der Franken in der Defensive gnadenlos aus. Für Burgstaller war es der zwölfte Saisontreffer. Der Kärntner führt die Liste der erfolgreichsten Torschützen damit weiter an. Nürnberg rangiert in der Tabelle auf Platz elf. Der Ex- Rapidler Kulovits wurde wegen wiederholten Foulspiels ausgeschlossen.

Liendl siegt mit 1860 München

Die Partie 1860 München gegen Dynamo Dresden endete mit einem schmeichelhaften 1:0- Sieg der Münchner. Mit nun 15 Punkten auf dem Konto verschaffte sich der Tabellen- 14. 1860 im Abstiegskampf etwas Luft. Michael Liendl war für die Bayern bis zur 80. Minute im Einsatz.