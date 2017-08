Arsenals Leistung für Wenger "absolut desaströs"

"Dazu kann ich momentan wenig sagen", erklärte der 67- jährige Franzose, der seinen Vertrag gerade erst um zwei Jahre verlängert hatte, nach nur drei Runden aber nun schon wieder im Zentrum der Kritik steht. Vor allem nach dem Gastspiel bei den "Reds", die Arsenal über weite Strecken vorführten. Die britische Tageszeitung "The Telegraph" urteilte, Wengers Mannschaft war "ein peinliches Chaos, ein blasser, grotesker Schatten des Teams, das sie eigentlich sein sollten".

Foto: AFP

Wengers Resümee fiel ähnlich aus. "Von der ersten bis zur letzten Minute haben wir nicht das gezeigt, was für so ein Spiel nötig ist, nicht körperlich, nicht technisch und nicht mental", gab er frustriert zu. Gleichzeitig bat er die Anhänger um Geduld und Vertrauen - wieder einmal. Vielen Arsenal- Fans dürfte das wie ein Deja- vu vorkommen. Ähnliches hatte Wenger nämlich schon in der vergangenen Saison gesagt. Am Ende verpasste Arsenal erstmals seit 20 Jahren die Teilnahme an der Champions League.

Der Cupsieg am Ende der vergangenen Saison und der Supercup- Triumph im Sommer waren nur ein kurzes Stimmungshoch, das bekannte Arsenal- Probleme vorübergehend kaschierte. Die Abwehr der Londoner präsentiert sich lückenhaft, das Mittelfeld wirkt teilnahmslos, der Angriff harmlos, wie kein einziger Schuss aufs Tor beim Gastspiel in Liverpool beweist. "Ich glaube immer noch, dass man denken sollte, diese Spieler sind gut genug", meinte Wenger. "Aber klar ist natürlich, dass sie heute nicht auf dem Level waren."