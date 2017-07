400.000 Patienten nahmen unwissend an Studien teil

Offenbar haben in den letzten Jahren Hunderttausende Menschen in Österreich an Medikamentenstudien teilgenommen, ohne überhaupt davon zu wissen. Laut Pharmaindustrie sie es das Ziel gewesen, unter anderem Nebenwirkungen von Präparaten festzustellen. Kritiker meinen hingegen, dass es dabei lediglich um die Rechtfertigung für an Ärzte ausbezahlte Studienhonorare gehe.