Hauchdünner Sieg für Neuville in Argentinien

musste sich mit Platz vier begnügen, der Franzose behielt aber die Führung in der WM, die spannend bleibt. Bisher gab es mit Ogier in Monte Carlo (Ford), Matti Latvala in Schweden (Toyota), Kris Meeke in Mexiko (Citroen) und nun zweimal Neuville vier verschiedene Sieger für vier verschiedene Hersteller.

Das Ergebnis:

1. Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (BEL) Hyundai i20 3:38:10,6 Stunden

2. Elfyn Evans/Daniel Barritt (GBR) Ford Fiesta WRC +0,7 Sekunden

3. Ott Tänak/Martin Järveoja (EST) Ford Fiesta WRC +29,9

4. Sebastien Ogier/Julien Ingrassia (FRA) Ford Fiesta WRC +1:24,7 Minuten

5. Jari- Matti Latvala/Miikka Anttila (FIN) Toyota Yaris +1:48,1

6. Hayden Paddon/John Kennard (NZL) Hyundai i20 C. +7:42,7

Der Stand in der WM- Wertung:

1. Sebastien Ogier (FRA) Ford Fiesta WRC 102 Punkte

2. Jari- Matti Latvala (FIN) Toyota Yaris 86

3. Thierry Neuville (BEL) Hyundai i20 84

4. Ott Tänak (EST) Ford Fiesta WRC 66

5. Daniel Sordo (ESP) Hyundai Motorsport 51