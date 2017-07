Ecclestone legt Ferrari Alonso sehr ans Herz

Am Red Bull Ring laufen die letzten Vorbereitungen für den Grand Prix von Österreich am 9. Juli. So intonierten die Wiener Sängerknaben unter der Leitung von Luiz de Godoy schon mal probeweise unser "Land der Berge". Doch auch hinter den Kulissen wird eifrigst getuschelt und gemunkelt - im Mittelpunkt der "Silly Season": Fernando Alonso und McLaren.