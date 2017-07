Auer in turbulentem DTM- Rennen auf Norisring 2.

In der 33. Runde verlor Mercedes- Pilot Gary Paffett die Kontrolle über seinen Wagen und drehte sich in den Audi von Mike Rockenfeller. Die Autos wurden schwer beschädigt. Beide Fahrer konnten selbst aussteigen, wurden aber zu Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht. Wegen des Unfalls war das Rennen für knapp 33 Minuten unterbrochen. Im Spital wurde bei Rockenfeller später ein Mittelfußbruch festgestellt. Paffett zog sich Schlüsselbein- und Rippenprellungen zu.

Nach dem Restart übernahm Auer in der 37. Runde zunächst die Führung von Martin, der sich aber wenige Runden später revanchierte und seinerseits an Auer vorbeizog. Das Geschehen spitzte sich gegen Ende zu, als der Österreicher seinen zweiten Platz gerade noch erfolgreich verteidigte.

"Es war Wahnsinn! Ich habe einen Krampf in meinem Fuß gehabt. Ich habe fast geweint, weil ich nicht gewusst habe, wie ich bremsen soll. Dann ist mir ein Riesenfehler passiert", sagte Auer im ARD- Interview über den Moment, als ihm kurz vor dem Schluss in der ersten Kurve das Heck ausbrach. In extremis blieb er aber vor den Verfolgern. Nach vorne sei nicht mehr drin gewesen, meinte Auer.

"Man muss dem Maxime gratulieren. Dem seine Pace konnte man nicht mitgehen", sagte der 22- Jährige, der nun 87 Zähler auf dem Konto hat. In den zwei Rennen zuvor war Auer zweimal ausgeschieden. In Führung liegt in der Gesamtwertung Audi- Pilot Mattias Ekström mit 89 Punkten. Der Schwede belegte am Sonntag den vierten Platz.

Das Ergebnis:

1. Maxime Martin (BEL) BMW 1:29:22,150 Std.

2. Lucas Auer (AUT) Mercedes- AMG +2,903 Sekunden

3. Edoardo Mortara (ITA) Mercedes- AMG +4,460

4. Mattias Ekström (SWE) Audi +4,462

5. Marco Wittmann (GER) BMW +4,487

6. Paul Di Resta (GBR) Mercedes- AMG +5,708