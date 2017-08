Jon Schnees Mantel ist ein Ikea- Teppich!

"Game of Thrones" ist die teuerste TV- Serie, die derzeit im TV läuft und im Internet von TV- Plattformen wie Sky Ticket gestreamt wird. Trotzdem muss an allen Ecken und Enden gespart werden.

Bei den Kostümen wird gespart

Kostüm- Chefdesignerin Michele Clapton lüftete bei einem Vortrag das Geheimnis: Obwohl der Fantasyhit pro Folge zehn Millionen Dollar zur Verfügung hat, bleibt wegen der aufwendigen Szenen oft zu wenig Budget für die Kostüme übrig. Für das rund 90- köpfige Kostümbildnerteam sei das aber kein Problem. Es werde viel recycelt und äußerst kreativ eingekauft.

Die Mäntel und Umhänge, die von der "Night's Watch", also der Nachtwache an der Mauer im Norden wegen der Eiseskälte getragen werden, stammen von Ikea.

Michele Clapton: "Die Mäntel sind tatsächlich Ikea- Teppiche. Ja, wir nehmen alles, was wir kriegen können. Wir zerschneiden sie, geben ihnen eine neue Form, bringen starke Ledergurte an und dann lassen wir das Gewebe künstlich altern, was bei 'Game of Thrones' eine Art Religion ist. Ich will, dass die Zuschauer die Kostüme nahezu riechen können."