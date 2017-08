Ronaldo vor Gericht: "Will zurück nach England!"

Ronaldo soll fast 15 Millionen Euro Steuern hinterzogen haben, ihm droht eine mehrjährige Haftstrafe. Laut Staatsanwaltschaft soll der Starkicker zwischen 2011 und 2014 Millioneneinnahmen aus Bildrechten am Finanzamt vorbeigeschleust haben. Für den Steuerbetrug habe der Portugiese im Jahr 2010 auf den Britischen Jungferninseln und in Irland ein Unternehmensgeflecht geschaffen.

Vor der Richterin soll Ronaldo am Montag gesagt haben: "In England hatte ich nie diese Probleme. Das ist der Grund, warum ich dorthin zurück möchte." Von 2003 bis 2009 spielte der Portugiese bei Manchester United, dann wechselte er für die damalige Rekordsumme von 94 Millionen Euro zu Real Madrid.

Der Vorwurf der Steuerhinterziehung ist für Ronaldo "lächerlich. Ich habe immer meine Steuern gezahlt, immer. In England und in Spanien. Wie Sie wissen, kann ich nichts verbergen. Es wäre lächerlich von mir, so etwas zu versuchen".