Mattersburg hofft auf nächstes Erfolgserlebnis

Laut Statistik spricht wenig gegen ein neuerliches Erfolgserlebnis des SV Mattersburg in der Fußball- Bundesliga. Vor dem Heimspiel am Samstag gegen den WAC haben die Burgenländer sieben ihrer jüngsten neun Partien im Pappelstadion gewonnen. Die Kärntner hingegen warten in der Fremde seit neun Ligaspielen auf drei Punkte und schafften in sechs Versuchen noch keinen Auswärtssieg gegen den SVM.