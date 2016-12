Fußballerwahl: Schaub, Canadi und Zmek führen

Die verpatzte EURO und der schlechte Start in die WM- Qualifikation schlägt sich bei der 50. "Krone"- Fußballerwahl nieder. Beim ersten Zwischenstand ist Superstar David Alaba, der die vergangenen drei Jahre unseren Siegerpokal erhielt, als Sechster mit fast 9000 Stimmen Rückstand auf den ersten Führenden Louis Schaub nur Sechster. Marko Arnautovic liegt derzeit als Neunter auch ziemlich weit zurück.

Stars haben das Nachsehen

Schaub und vor allem die Fans, die neben Rapids Nummer zehn auch Admiras Christoph Monschein, Mattersburgs Markus Kuster, Wolfsbergs Christopher Wernitznig und Sturms Deni Alar, Toptorjäger der Bundesliga, beim ersten Zwischenstand in die Top 5 wählten, haben den Stars vorläufig ordentlich die Flügel gestutzt. Bemerkenswert ist, dass mit Stefan Krickl vom FAC auch ein Spieler aus der zweiten Reihe vor arrivierten Kickergrößen liegt.

Schaub will "unbedingt diesen Titel"

Die Rapid- Fans honorierten anscheinend vor allem den Einsatz von Schaub. Der 21- Jährige bestritt heuer inklusive seiner Einsätze in der U- 21 und im Nationalteam 52 Spiele - so viele wie kein anderer Grün- Weißer. Dabei kam er auf 3736 Spielminuten. Ebenfalls einen dicken Pluspunkt bei den Anhängern brachte ihm ein, dass er im September bis 2020 verlängerte. Damals sagte er: "Die Stimmung ist nicht nur auf den Rängen in unserem neuen Zuhause phänomenal, sondern auch innerhalb des Teams. Ich möchte mithelfen, dass die Rapid- Familie bald einen echten Grund zum Feiern hat. Ich möchte hier unbedingt einen Titel gewinnen." Mit dem Meisterteller wird es diese Saison nichts mehr werden. Aber der Sieg bei der "Krone"- Fußballerwahl ist drin.

Der Zwischenstand bei den Herren:

1. SCHAUB Louis (Rapid)15.132

2. MONSCHEIN Christoph (Admira)12.537

3. KUSTER Markus (Mattersburg)9.567

4. WERNITZNIG Christopher (WAC)7.891

5. ALAR Deni (Sturm Graz)6.366

6. ALABA David (Bayern München)6.134

7. SORIANO Jonatan (RB Salzburg)5.901

8. KRICKL Stefan (FAC)3.858

9. ARNAUTOVIC Marko (Stoke)3.678

10. WOSTRY Markus (Admira)3.223

11. HOFMANN Steffen (Rapid)3.119

12. HONSAK Mathias (Ried)2.987

13. BURGSTALLER Guido (Nürnberg)2.542

14. ALMER Robert (Austria Wien)2.477

15. LAIMER Konrad (RB Salzburg)2.350

16. ROTPULLER Lukas (Austria Wien)1.965

17. SABITZER Marcel (RB Leipzig)1.712

18. IVANSCHITZ Andreas (Seattle Sounders)1.568

19. SCHÖPF Alessandro (Schalke)1.278

20. HORVATH Sascha (Sturm Graz)9874

Der Zwischenstand bei den Damen:

1. ZMEK Lisa Marie (Altenmarkt)4.829

2. DEGEN Celine (Sturm Graz)1.367

3. KITTEL Daniela (Neulengbach)1.112

4. MAK Julia (LUV Graz)928

5. SCHNEEBERGER Stefanie (Altenmarkt)883

6. RIEGER Angelina (FC Bergheim)741

7. TIEBER Elisabeth (IK Myran)699

8. ZINSBERGER Manuela (B. München)612

9. BURGER Nina (SC Sand)588

10. SCHNADERBECK Viktoria (B. München)587

Der Zwischenstand bei den Trainern:

1. CANADI Damir (Altach/Rapid)11.392

2. HASENHÜTTL Ralph (Ingolstadt/Leipzig)8.240

3. LEDERER Oliver (Admira)5.488

4. PFEIFENBERGER Heimo (WAC)4.442

5. FINK Thorsten (Austria)4.130

6. FODA Franco (Sturm Graz)2.974

7. HALPER Jürgen (FAC)2.811

8. KOLLER Marcel (Teamchef)2.648

9. STÖGER Peter (1. FC Köln)1.995

10. GREGORITSCH Werner (U- 21)1.243

Matthias Mödl, Kronen Zeitung